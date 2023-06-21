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Путин: уничтожено уже 245 украинских танков и около 680 бронемашин разного типа
По словам главы государства, сейчас российские силы наблюдают затишье в украинском контрнаступлении из-за огромных потерь личного состава и техники ВСУ.
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Путин озвучил официальную статистику с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Российские войска вывели из строя почти 250 танков и более 650 бронеавтомобилей ВСУ.

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Напомним, с 4 июня Украина стала проводить атаки на линии соприкосновения. Кроме уничтожения военной техники противника есть потери среди военнослужащих, но точное количество погибших не было названо. Путин лишь уточнил, потери значительные.

Пока на фронте наступил период затишья. Эксперты объясняют это большими потерями со стороны противника. В данный момент украинцы занимаются восстановлением боеспособности потрепаных мехбригад и перегруппировывают подразделений. Также Путин рассказал, что у ВСУ есть резервы, и их потенциал к настоящему времени еще не был исчерпан.

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Лидер российского народа акцентировал внимание на том, что в спецоперации принимают участие наследники ветеранов Великой Отечественной войны. Они защищают Отечество и демонстрируют любовь к Родине. Напомним, Россия начала спецоперацию в прошлом году в качестве ответной реакции на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. Страна не смогла оставить в беде республики и объявила о проведении СВО.

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#украина #сво #всу #путин #потери украины
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