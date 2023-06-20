На опубликованных кадрах – подстриженный налысо Буданов находится в помещении, похожем на кабинет, который ранее показывали украинские СМИ.

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Впервые за долгое время публично выступил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. В первую очередь, он подчеркнул, что с ним все в порядке.

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Разведчик выступил в эфире телевизионного канала «Рада». Буданов рассказал, что читал новости, опубликованные в разных изданиях, где было написано о его состоянии. В некоторых СМИ было указано, что генерал-майора сильно ранили, а в других было сказано, что его уже нет в живых. Он воспринял новости с усмешкой. Решил выступить публично, чтобы украинские военнослужащие и жители страны знали правду.

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Буданов был пострижен налысо. Он давал комментарии из помещения, которое похоже на кабинет. Информация о том, что Буданов получил тяжелое ранение, появилась в конце весны текущего года. Однако власти Украины говорили, что неоднократно встречались с генерал-майором, и он выступал с докладами. Но подтвердить эти версии никто не смог. Остается без ответа вопрос, если Буданов действительно не был ранен, почему он сразу не прокомментировал ситуацию и почти месяц не давал публичных комментариев.