48% из 1,2 тыс. опрошенных совершеннолетних россиян заявили, что не готовы доверить свой автомобиль технологиям искусственного интеллекта.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Одна из самых крупных страховых компаний «Альфастрахование» провела исследование, которое выявило, что две трети россиян пока не готовы к использованию искусственного интеллекта в автомобиле. В опросе участвовало 1 200 человек.

реклама

Почти половина опрошенных призналась, что не хотела бы внедрения ИИ в собственный автомобиль. Примерно 30% респондентов ничего не имеют против автономного транспорта, а другие 32% считают, что использование ИИ во время вождения может быть опасно для здоровья.

Каждый четвертый водитель предпочитает управлять автомобилем самостоятельно, но 27% водителей не отказались бы от функции автопилота в своей машине. Они могли бы пользоваться ей не на регулярной основе. Если во время автономного управления автомобилем произойдет авария, то почти 40% респондентов думает, что вину за ДТП должны брать автопроизводители, но при этом каждый третий опрошенный россиянин склонен думать, что ответственность за аварию и ее последствия должен брать водитель.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Более 55% респондентов уверены, что в каждом автомобиле должна быть антиблокировочная система, а еще 49% считают незаменимой антипробуксовочную систему. Другие участники опроса считают важными систему стабилизации и мониторинг слепых зон. Как показывают данные исследования «Альфастрахования», треть опрошенных автомобилистов выбирает транспортное средство, у которого максимальное количество функций. Это дает ощущение уверенности за рулем в любую погоду в любое время суток независимо от сезона. Но каждый четвертый водитель говорит, что базового набора вполне достаточно для комфортных поездок.