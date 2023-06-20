Одна из самых крупных страховых компаний «Альфастрахование» провела исследование, которое выявило, что две трети россиян пока не готовы к использованию искусственного интеллекта в автомобиле. В опросе участвовало 1 200 человек.
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Почти половина опрошенных призналась, что не хотела бы внедрения ИИ в собственный автомобиль. Примерно 30% респондентов ничего не имеют против автономного транспорта, а другие 32% считают, что использование ИИ во время вождения может быть опасно для здоровья.
Каждый четвертый водитель предпочитает управлять автомобилем самостоятельно, но 27% водителей не отказались бы от функции автопилота в своей машине. Они могли бы пользоваться ей не на регулярной основе. Если во время автономного управления автомобилем произойдет авария, то почти 40% респондентов думает, что вину за ДТП должны брать автопроизводители, но при этом каждый третий опрошенный россиянин склонен думать, что ответственность за аварию и ее последствия должен брать водитель.
Более 55% респондентов уверены, что в каждом автомобиле должна быть антиблокировочная система, а еще 49% считают незаменимой антипробуксовочную систему. Другие участники опроса считают важными систему стабилизации и мониторинг слепых зон. Как показывают данные исследования «Альфастрахования», треть опрошенных автомобилистов выбирает транспортное средство, у которого максимальное количество функций. Это дает ощущение уверенности за рулем в любую погоду в любое время суток независимо от сезона. Но каждый четвертый водитель говорит, что базового набора вполне достаточно для комфортных поездок.