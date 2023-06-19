"В заявке на тестирование пользователю необходимо описать задачу, которую компания хочет решить с помощью YandexGPT. Так команда Yandex Cloud сможет оценить, подходит ли текущая версия технологии в качестве решения", - пояснили в компании.

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Яндекс выходит на новый уровень. Корпорация открывает доступ к YandexGPT для бизнес-компаний. YaLM 2.0 уже доступна для тестирования.

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Всемирно известная компания сообщает о том, что желающие поучаствовать в инновационном проекте могут отправлять заявку для предоставления доступа к искусственному интеллекту. Компании, работающие официально, могут получить чат-боты, смарт-помощников для осуществления деловой деятельности.

Искусственный интеллект прошел обучение и готов к работе. Во время отправки письма нужно конкретизировать цели, которые компания планирует реализовать с помощью нейросети. Представители платформы будут оценивать ответы и поймут, подойдут ли технологии для повышения качества и скорости работы или нет.

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Пока нововведение работает в рамках тестового режима. Это означает, что доступ к услугам нейросети должно получить ограниченное количество организаций. Пока доступны 2 режима работы нейросети.