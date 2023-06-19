В рамках проведения ПМЭФ представители Узбекистана заключили договор о покупке у России 2,8 миллиарда кубометров газа в год. Двухлетний контракт был подписан в силу того, что у Узбекистана появились трудности при экспорте газа из-за внутреннего потребления ресурса.
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Россия будет поставлять газ в Узбекистан с осени 2023 года объемом 9 миллионов кубических метров в сутки. Таким образом, объем за год будет равен почти 3 миллиарда кубических метров. Соглашение власти России и Узбекистана подписали еще во время проведения международного экономического форума в Санкт-Петербурге, но подробности сделки были озвучены только сейчас.
Была принята «дорожная карта» по подготовке газотранспортной системы к получению газа. Сумма заключенной сделки не оглашается. Но представители Ташкента говорят, что она была основана на рыночных ценах и планируемых реформах. Ранее Узбекистан самостоятельно производил и отправлял на экспорт газ. На 2022 год был спрогнозирован объем поставок в 3,3 миллиарда кубических метров. Основными покупателями газа Узбекистана были КНР и ее соседние страны. В декабре поставки газа были приостановлены, но контракт с Россией позволяет их возобновить без ущерба для внутреннего рынка.