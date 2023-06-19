Украина потратила более 800 миллионов долларов за сломанное и непоставленное оружие с Запада. Отправленное оружие требовало ремонта еще до того, как поступило на территорию страны. Многие запасы так и не дошли до Киева.
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Представители Украины выплатили иностранным подрядчикам миллионы долларов, но условия, прописанные в контракте, не были соблюдены. Военнослужащие заметили техническую неисправность части поставок с оружием. С их слов, оружие было ветхим, оно больше подходило на запчасти, а не проведения боевых сражений. Более того, многие заказы не были поставлены. Частично средства были компенсированы Украине, но страна так и не получила обещанной поддержки от Запада.
Сначала эту информацию не хотели предавать огласке, но скрывать долго правду у украинских политиков не получилось. Заместитель обороны Украины Владимир Гаврилов признался, что в военной практике были случаи, когда страна заплатила за оружие, но не получила заказ. Гаврилов дополнил, что после этого Украина стала анализировать качество закупок, чтобы избежать сотрудничества с проблемными подрядчиками. Эти подрядчики в свое оправдание заявили, что на момент поставки оружие и боеприпасы были в рабочем состоянии.