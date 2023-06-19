Украина заплатила поставщикам оружия порядка $800 миллионов с начала специальной военной операции по контрактам, которые остались невыполненными полностью или частично.

Украина потратила более 800 миллионов долларов за сломанное и непоставленное оружие с Запада. Отправленное оружие требовало ремонта еще до того, как поступило на территорию страны. Многие запасы так и не дошли до Киева.

реклама

Представители Украины выплатили иностранным подрядчикам миллионы долларов, но условия, прописанные в контракте, не были соблюдены. Военнослужащие заметили техническую неисправность части поставок с оружием. С их слов, оружие было ветхим, оно больше подходило на запчасти, а не проведения боевых сражений. Более того, многие заказы не были поставлены. Частично средства были компенсированы Украине, но страна так и не получила обещанной поддержки от Запада.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь Gigabyte RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Сначала эту информацию не хотели предавать огласке, но скрывать долго правду у украинских политиков не получилось. Заместитель обороны Украины Владимир Гаврилов признался, что в военной практике были случаи, когда страна заплатила за оружие, но не получила заказ. Гаврилов дополнил, что после этого Украина стала анализировать качество закупок, чтобы избежать сотрудничества с проблемными подрядчиками. Эти подрядчики в свое оправдание заявили, что на момент поставки оружие и боеприпасы были в рабочем состоянии.