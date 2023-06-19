Запасы оружия и боеприпасов НАТО опустошены. Новость передает генеральный секретарь военно-политического блока, объединяющего большинство стран Европы, США и Канады, Йенс Столтенберг. Помимо этого, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что у западных стран дефицит боеприпасов, предназначенных для отправки ВСУ.
реклама
Причин для паники нет, так как, по словам Столтенберга, запасы будут восполнены. Проблема нехватки оружейного арсенала, как сообщают представители Североатлантического альянса, будет решена в ближайшем будущем. Однако точные сроки никто не называет. Известно, что восполнением запасов оружия будут заниматься страны-члены НАТО.
Напомним, зимой 2023 года Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс будет увеличивать показатели по запасам. Данное решение приняло руководство НАТО. Страны НАТО намерены и дальше поддерживать Украину, однако для реализации этих целей пока нет запасов боеприпасов.