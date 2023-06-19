"Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", - сказал Столтенберг.

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Запасы оружия и боеприпасов НАТО опустошены. Новость передает генеральный секретарь военно-политического блока, объединяющего большинство стран Европы, США и Канады, Йенс Столтенберг. Помимо этого, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что у западных стран дефицит боеприпасов, предназначенных для отправки ВСУ.

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Причин для паники нет, так как, по словам Столтенберга, запасы будут восполнены. Проблема нехватки оружейного арсенала, как сообщают представители Североатлантического альянса, будет решена в ближайшем будущем. Однако точные сроки никто не называет. Известно, что восполнением запасов оружия будут заниматься страны-члены НАТО.

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Напомним, зимой 2023 года Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс будет увеличивать показатели по запасам. Данное решение приняло руководство НАТО. Страны НАТО намерены и дальше поддерживать Украину, однако для реализации этих целей пока нет запасов боеприпасов.