США и Европа опасаются дефицита зерна из-за нарушения логистики, затопления полей и хранилищ в низовьях Днепра после разрушения плотины Каховской ГЭС.

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Действия ВСУ не всегда идут в соответствии с ожиданиями Запада, а отдельные поступки имеют негативные последствия для всех европейских стран. К таковым можно отнести разрушение Каховской ГЭС, что чревато зерновым дефицитом. Уже сейчас можно заметить, как возросли цены на пшеницу и кукурузу на Чикагской бирже. Это только начало, как утверждают в зарубежных СМИ.

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Сергей Феофилов, занимающий пост главы «УкрАгроКонсалт», утверждает, что произошедшее, в долгосрочной перспективе, может привести к драматичным последствиям. Во-первых, урожай нынешнего года буквально «ушел на дно». А также неизвестно, какое количество зерна придет в негодность на складах.

Во Франции выразили собственные опасения. Депутат парламента Алексис Джолли считает, что стоит ожидать повышения цены на продукты уже в ближайшее время. Экспорт пшеницы с юга Украины станет значительно скуднее. Инфляция, уже сейчас являющаяся критичной для французов, станет ещё выше.

Аналитики же считают, что пока нет поводов для беспокойства. Да, цены на кукурузу и пшеницу выросли на Чикагской бирже, но рынок фьючерсов, под которыми подразумеваются будущие контракты, не отличается стабильностью. На него может оказать влияние даже сезон дождей. Отрицательное влияние, в данной ситуации, имеет нынешнее геополитическая ситуация и плохое состояние озимых во Франции и Америке.

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Президент РЗС Аркадий Злочевский не видит проблем для России. Он подчеркнул, что распашка земель и уход за культурами осуществлялись с огромным трудом из-за регулярных обстрелов со стороны Украины. Урожай должен был быть куда меньше, чем обычно. Другой аспект – восстановление работоспособного состояния этих земель. Процесс не ограничится 2-3 месяцами, потребуется больше времени и обширные инвестиции.