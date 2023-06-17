Минцифры РФ разработало интересный законопроект. Его суть стоит в том, чтобы штрафовать фирмы и организации, допустившие утечку конфиденциальной информации граждан. За первый «проступок» предполагается наказания в размере штрафа от 5 до 10 млн руб., за второй – до 3% от оборота. Об этом было заявлено Артёмом Шейкиным, занимающим пост заместителя председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
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Он указал на то, что утечки сведений не являются чем-то удивительным, подобное происходит на регулярной основе. Бывает, что количество «потерянной» информации превышает свыше 100 000 строк. Теперь, за подобную халатность, юридические лица будут обязаны выплатить штраф до 10 млн руб.
Шейкин не сомневается, что законопроект будет одобрен до конца нынешнего года. Он добавил, что теперь конкурсные управляющие не останутся «без дела», ведь повторение утечки данных является правонарушением, за которое предусматривается штраф до 3% оборота компании за прошлый год.
Данный проект разрабатывался по прямой инициативе президента РФ. Он должен был быть внесен до 1 июля нынешнего года.
Учитывая, что сейчас идёт активный перенос информации в электронное поле, к вопросу кибергигиены следует относиться максимально щепетильно. Одним из инструментов, настраивающих компании на верный лад, станет данный законопроект.
Шейки указал, что относится к эффективным решениям переход коммерческих предприятий на отечественные IT-продукты. Они смогут обеспечить надежную защиту персональной информации клиентов, сотрудников, третьих лиц, имеющих взаимосвязь с компанией.
Также было направлено соответствующее письмо Сергею Голованову, трудящемуся в «Лаборатории Касперского» в качестве главного эксперта. Суть запроса состоит в том, чтобы он рассказал, как и почему взламывают компании, чем можно ответить на действия злоумышленников и т.д.