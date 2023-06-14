Как указано в материале, основным фактором для создания стратегии стали трансформации на международной арене, вызванные проведением российской специальной военной операции на Украине.

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Правительство ФРГ представило настоящую «инновацию». Ею стала первая в истории Германии стратегия национальной безопасности. В ней прописали принципы поведения, а также контрмеры на источники внешних угроз для стран НАТО.

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Документ содержит свыше 40 страниц. В нем приводится то, как будет обеспечиваться безопасность государства, а также территории, принадлежащей НАТО. Также разрабатывается стратегия поведения в космосе и сети Интернет. В общих чертах, это всесторонняя защита, действующая во всех возможных сферах.

Правительство ФРГ поддерживает инициативу НАТО по увеличению трат на оборону до 2% ВВП. Также в Германии решительно настроены перестать быть зависимыми от поставок сырья, постараться, чтобы все риски были диверсифицированы. На словах звучит громко, но на деле, в нынешней Германии, огромные проблемы с ресурсами.

ФРГ желает создать мир, в котором не будет ядерного оружия. Подобная инициатива отображена в документе. Германия хочет гарантировать соблюдение мира и устойчивых взаимоотношений между государствами, при этом не прибегая к крайним мерам запугивания – ядерному оружию.

Китай же занимает в данной схеме сразу три позиции: партнерскую, конкурентную, а также системного соперника. Сейчас ФРГ все меньше расценивает КНР как партнера, видя в нем соперника. Конкуренция, за прошедшие годы, лишь усилилась.

Берлин считает, что Китай делает всё, чтобы изменить порядок, установившийся на международной арене, а его действия прямо противоположны идеалам и интересам ФРГ. В целом, здесь нет ничего удивительного, ведь каждое из государств имеет собственные мотивы.

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Документ больше напоминает утопию, нежели работоспособную схему обеспечения безопасности. В нынешних условиях Германии будет крайне затруднительно реализовать все его составляющие.