Вооружённые силы России уничтожили большую часть БМП Bradley американского производства из-за просчётов украинской армии и Североатлантического альянса, пишет InfoBRICS.

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Недооценка противника – опасная стратегическая ошибка. И Украина позволила себе её допустить. Итогом стала потеря значительного количества БМП Bradley.

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Как считают СМИ, ошибка была допущена не только ВСУ, но и европейскими странами, полагающими, что у России куда меньший боевой потенциал. В публикации иностранных СМИ заявили, что Киеву не удалось достигнуть каких-либо успехов в начавшемся контрнаступлении.

Социальные сети буквально наполнились фотографиями повреждённой техники, которую применяют ВСУ. Некоторые специалисты уже сейчас уверенно заявляют, что Украина проиграет, а НАТО вновь переоценило собственные стратегические возможности.

Есть две причины, приведшие к данной ошибке со стороны Запада. Первая – мнение о том, что РФ имеет в распоряжении недостаточно технологичные средства, а армия – слабую подготовку. Вторая – переоценка собственных возможностей, а также вера в то, что имеющаяся техника является вершиной прогресса.

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Брюссель, на пару с Киевом, ставили на то, что РФ быстро потеряет весь свой военный потенциал. Солдаты же растеряют моральный дух. Но такое отношение стало изначальным провалом НАТО, позволившим себе недооценить Россию. Как итог – потеря огромного количества техники, а также личного штата ВСУ.