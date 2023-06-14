Недооценка противника – опасная стратегическая ошибка. И Украина позволила себе её допустить. Итогом стала потеря значительного количества БМП Bradley.
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Как считают СМИ, ошибка была допущена не только ВСУ, но и европейскими странами, полагающими, что у России куда меньший боевой потенциал. В публикации иностранных СМИ заявили, что Киеву не удалось достигнуть каких-либо успехов в начавшемся контрнаступлении.
Социальные сети буквально наполнились фотографиями повреждённой техники, которую применяют ВСУ. Некоторые специалисты уже сейчас уверенно заявляют, что Украина проиграет, а НАТО вновь переоценило собственные стратегические возможности.
Есть две причины, приведшие к данной ошибке со стороны Запада. Первая – мнение о том, что РФ имеет в распоряжении недостаточно технологичные средства, а армия – слабую подготовку. Вторая – переоценка собственных возможностей, а также вера в то, что имеющаяся техника является вершиной прогресса.
Брюссель, на пару с Киевом, ставили на то, что РФ быстро потеряет весь свой военный потенциал. Солдаты же растеряют моральный дух. Но такое отношение стало изначальным провалом НАТО, позволившим себе недооценить Россию. Как итог – потеря огромного количества техники, а также личного штата ВСУ.