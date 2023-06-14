У природы нет плохой погоды, но иногда бывает дурное расположение духа, что на себе прочувствовали жители Сочи. В результате разлива реки произошло затопление домов. Властям пришлось принять решение о закрытии пляжей.
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Дождь, прошедший совсем недавно, привел к тому, что утром 13 июня значительно вырос уровень воды в Мацесте. Сочинские дома оказались затоплены, а также повредился газопровод. Отдельные районы Краснодарского края находятся в режиме ЧС. Власти прибегли к крайней мере – закрытию пляжей.
Вышедшая вода затопила Хостинский район Сочи. «Жертвами» наводнения стали машины, придомовые территории, а также подвальные помещения. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского кря.
Сильный дождь пошел ранним утром. Вода начала активно прибывать на реке Мацеста. Через какое-то время поступило тревожное сообщение от датчиков, указывающих, что уровень воды превысил допустимые нормы. За 60 минут выпало порядка 15 мм осадков. Дороги и дворы сейчас недоступны из-за затопления. Также пострадал газопровод.
Закрытие пляжей – необходимая мера. Это сделано для обеспечения безопасности граждан на период «буйства» погоды. Как только осадки подойдут к концу, а, вместе с тем, нормализуется уровень воды в реке, пляжи снова заработают.