Сильные дожди в Сочи вызвали выход реки Мацеста из берегов, подтоплены ряд объектов инфраструктуры и автомобили, сообщает оперштаб Краснодарского края.

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

У природы нет плохой погоды, но иногда бывает дурное расположение духа, что на себе прочувствовали жители Сочи. В результате разлива реки произошло затопление домов. Властям пришлось принять решение о закрытии пляжей.

реклама

Дождь, прошедший совсем недавно, привел к тому, что утром 13 июня значительно вырос уровень воды в Мацесте. Сочинские дома оказались затоплены, а также повредился газопровод. Отдельные районы Краснодарского края находятся в режиме ЧС. Власти прибегли к крайней мере – закрытию пляжей.

Вышедшая вода затопила Хостинский район Сочи. «Жертвами» наводнения стали машины, придомовые территории, а также подвальные помещения. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского кря.

Сильный дождь пошел ранним утром. Вода начала активно прибывать на реке Мацеста. Через какое-то время поступило тревожное сообщение от датчиков, указывающих, что уровень воды превысил допустимые нормы. За 60 минут выпало порядка 15 мм осадков. Дороги и дворы сейчас недоступны из-за затопления. Также пострадал газопровод.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -30% на Corsair Platinum 2x32Gb 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Закрытие пляжей – необходимая мера. Это сделано для обеспечения безопасности граждан на период «буйства» погоды. Как только осадки подойдут к концу, а, вместе с тем, нормализуется уровень воды в реке, пляжи снова заработают.