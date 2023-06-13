Скорость оказания помощи замедлена из-за бюрократических проверок: Минздрав проверял каждого из примерно 750 раненых на право получить социальные пособия.

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Напоролись, за что боролись. Такой злободневной фразой может описать поступок Германии по отношению к Украине. Немцы обещали оказывать бесплатные медицинские услуги раненым солдатам. Но их слово разбилось об жесткие грани бюрократии. Соответствующая публикация появилась в газете Politico.

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Издание «рассказывает» о том, что немецкие власти давали слово компенсировать траты на лечение бойцов ВСУ. Но счета приходится оплачивать различным организациям, либо же самим раненым.

На территории Германии расположено порядка 750 раненых украинских солдат. Медицинская помощь оказывается им в медленном темпе. Минздрав ФРГ проводит тщательные проверки бойцов, проверяя, имеют ли они возможность получения соответствующих привилегий.

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Длительность данных проверок составляет от пары дней до нескольких недель. Немецкие фонды, занимающиеся социальным обеспечением, могут перекрывать расходы лишь в случае наличия фиктивной справки. Данное правило невозможно обойти.