Представители аптечных сетей "Аптека фарма", "Аптеки 25", "Ригла" и "Проаптека" заявили о необходимости увеличения цен на лекарства.

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13 июня стало известно, что ожидается повышение стоимости лекарств на 15-20%. Причиной этому становятся ограничения маркетинговых бонусов аптек. Информация была опубликована отечественными СМИ.

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В первых числах мая поступило необычное предложение от депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду». Суть их заявления была в том, чтобы уменьшить размеры вознаграждения за услуги продвижения в аптеках. Как утверждают парламентарии, бонусы за реализацию определенной продукции иногда составляют треть от цены.

Сергей Миронов, являющийся главой фракции, обозначил, что снижение размера данных бонусов лишь благоприятным образом повлияет на ценовую политику. Стоимость лекарств снизится. В качестве примера разобрали ситуацию на продуктовых сетях, где внедрили данную меру. И она оказалась очень результативной.

Но представители аптек придерживаются совершенно иной позиции. Они считают, что ограничения негативно повлияют на доходы. Аптекам придется ставить ценники выше на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых, либо же вовсе «сворачивать лавочку». Стоит ли говорить, что многие аптеки продолжают «выживать» исключительно благодаря маркетинговым бюджетам.

Под удар попадут аптеки, расположенные в малочисленных городах и поселках, либо же находящиеся очень далеко. Им будет невыгодно продолжать свою деятельность, ведь расходы на доставку препаратов превысят доход.

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Ситуация крайне неоднозначная. Стратегия, сработавшая на продуктовых сетях, может негативно повлиять на аптеки. И представители рынка надеются, что не дойдет до реализации этой меры.