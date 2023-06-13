В понедельник, 12 июня, SpaceX проинформировала о запуске двух миссий: ракеты-насителя Falcon 9 с полезной нагрузкой из 52 спутников Starlink и ещё одной ракеты в рамках миссии Transporter-8 с 72 мини-спутниками

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Компания SpaceX, под руководством Илона Маска, поставила интересное достижение. 12 июня произошел запуск сразу двух миссий: первой стартовала ракета Falcon 9, несшая пять десятков спутников Starlink. Второй запустили Transporter-8, содержащей 72 миниатюрных спутника.

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Запуск прошел успешно, устройства выгрузили на низкую орбиту. Общее количество расположившихся спутников составляет 4 000 единиц. Starlink является инновационной технологией, предоставляющей Интернет в различные точки мира. Сейчас её используют порядка 1,5 млн человек из всех уголков планеты.

Первая стартовавшая ракета вернулась, приземлившись на беспилотный корабль. Вторая ракета, уже ранее успешно выполнившая восемь миссий, совершила свое приземление спустя 7 минут с момента запуска.

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Рекорд заключался в том, что ракета успешно приземлилась ровно в 200-й раз. Об этом с гордостью сообщили в компании.