По данным Reuters, к бойкоту в отношении Mondelez присоединились авиакомпании SAS и Norwegian Air, сеть отелей Strawberry, судоходная группа Fjord Line, ретейлер Elkjop, Норвежская футбольная ассоциация и другие.

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В Скандинавии отказываются сотрудничать с Mondelez International по причине продажи товаров в России. Компания получила широкую известность в обществе в качестве производителя Oreo.

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Руководство компании отказывается уйти с российского рынка торговли, это навлекло гнев со стороны скандинавского бизнес-сообщества. Речь идет о компании SAS, сети Strawberry и других организациях, не поддерживающих политику американского производителя продуктов.

В Mondelez International были удивлены категорическим отказом сотрудничества. Представители компании не собираются терять аудиторию в Скандинавии, поэтому пришли к властям за помощью в решении конфликта. Они просят политиков помочь отстоять права ведения бизнеса.

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Mondelez International изготавливает и продает кондитерские изделия. В числе их продукции не только Oreo, но и Alpen Gold, Halls и многое другое. Ранее компания заявила, что не будет тратить средства на рекламные кампании в РФ, но отказываться сотрудничать со страной не стала. Производитель продуктов решил сосредоточиться на базовых предложениях, о которых уже знают покупатели. Он добавил, что при необходимости этот план может поменяться.