Российские водители, передвигающиеся на машинах китайского производства, могут столкнуться с проблемами при ремонте иномарок. Эксперты в сфере логистики предупреждают о приближающемся дефиците запчастей на авто.
реклама
Большая часть деталей из КНР доставляется по железным дорогам, которые и так в перегруженном состоянии. Другую причину образования дефицита автозапчастей представитель Российского союза автосервисов Илья Плисов видит в том, что у машин одной марки, но разной партии могут быть невзаимозаменяемые детали.
Более того, на СТО нет специализированных каталогов запчастей, что усложняет покупку нужных деталей. Такова политика официальных дилеров: они не хотят, чтобы водители пользовались услугами других сервисов.
Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин говорит, что на самом деле проблема уже появилась. Свою позицию аргументирует тем, что запасы дилеров на складах заполнены наполовину. В том, что в России будет дефицит запчастей на некоторые машины, почти нет сомнений. Эксперты считают, что это лишь вопрос времени. Ситуация может отразиться на падении спроса на автомобили китайского производства.