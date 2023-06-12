По словам специалистов, проблемы связаны в потенциальной нехватке запчастей, о чем еще в мае сказал член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов.

Российские водители, передвигающиеся на машинах китайского производства, могут столкнуться с проблемами при ремонте иномарок. Эксперты в сфере логистики предупреждают о приближающемся дефиците запчастей на авто.

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Большая часть деталей из КНР доставляется по железным дорогам, которые и так в перегруженном состоянии. Другую причину образования дефицита автозапчастей представитель Российского союза автосервисов Илья Плисов видит в том, что у машин одной марки, но разной партии могут быть невзаимозаменяемые детали.

Более того, на СТО нет специализированных каталогов запчастей, что усложняет покупку нужных деталей. Такова политика официальных дилеров: они не хотят, чтобы водители пользовались услугами других сервисов.

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Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин говорит, что на самом деле проблема уже появилась. Свою позицию аргументирует тем, что запасы дилеров на складах заполнены наполовину. В том, что в России будет дефицит запчастей на некоторые машины, почти нет сомнений. Эксперты считают, что это лишь вопрос времени. Ситуация может отразиться на падении спроса на автомобили китайского производства.