Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая, считает премьер Японии Фумио Кисида.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что Пекин оберегает Киев от ядерного удара, согласно договоренности, заключенной в 2013 году. Так он ответил на вопрос о том, является ли Украина защищенной от применения стратегического оружия.

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Ранее составленное соглашение – это своеобразный «ядерный зонтик». КНР считается одной из мировых держав, и мало кто воспротивится воле столь сильного игрока международной арены.

Данное соглашение представляет собой ряд гарантий и обязательств. Во-первых, КНР ни при каких обстоятельствах не станет нападать на Украину с применением ядерного оружия. Даже угроз в адрес Киева таких не последует.

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Во-вторых, Китай придет на помощь в случае, если будет существовать риск того, что в отношении союзного государства применят ядерное оружие. Сохраняется ли договоренность? Да. Китай желает урегулировать украинский кризис исключительно за столом переговоров, подготовив соответствующий договор.