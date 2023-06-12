Крупные корпорации не спешат с презентацией новинок, предпочитая довести продукцию до полностью работоспособного состояния. Компания Nvidia, совсем недавно опубликовавшая новость о том, что готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 4060, перенесла дату выхода. И нет, это не задержка. Напротив, новинка появится уже в следующие три недели, до конца июня, согласно информации, предоставленной инсайдером MEGAsizeCPU.
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На ситуацию могло повлиять появление другой видеокарты – Radeon RX 7600. Во-первых, её стоимость ниже, чем у RTX 3060, во-вторых, в линейке RTX 40 попросту отсутствует конкуренция. Добавим то, что видеокарта AMD достаточно шустрая, и на выходе получим заранее неудачную новинку NVIDIA.
Начальная стоимость RX 7600 составила $270, а вот новинка оценена дороже на 30 долларов. Стоит понимать, что продажи RX 7600 в Америке и Европе осуществляются по уменьшенной цене. К моменту выхода продукта разница в стоимости составит порядка 50 долларов.
Действия конкуренты подстегивают Nvidia к сокращению сроков. Пойдет ли это на пользу – пока неизвестно. Если корпорация выпустит недоработанный продукт, то лишь ухудшит своё положение, а потребители предпочтут и дальше использовать RX 7600.