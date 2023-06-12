В СМИ появилась весьма интересная публикация. Согласно её содержанию, инцидент, произошедший на Каховской ГЭС, может обернуться повышением стоимости продуктов в Британии.
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Джеймс Уолтон, занимающий пост главного экономиста британского института распределения продуктов питания, считает, что глобальным рынкам придется искать новые пути для поставок. Это станет прямой причиной того, что стоимость «провианта» останется прежней, если не вырастет вновь.
Разрушение Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, сообщила газета Telegraph.
Уже сейчас в Британии стало заметно повышение стоимости продуктовой корзины. Не исключено, что в ближайшее время ситуация начнет обостряться, ведь сельхозпродукция будет распределяться по другим источникам.
Все дело в том, что затопление, произошедшее из-за частичного разрушения дамбы, привело к гибели огромного количества угодий, где произрастали важные культуры. Это не может пройти незаметно для мировых рынков.