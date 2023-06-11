Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский не может один решать, каким образом можно урегулировать украинский конфликт.

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Возникшие разногласия необходимо решать переговорами, а не силой. Такой позиции придерживается бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Его слова затрагивают нынешнюю ситуацию на Украине. То, что Европа продолжает поставлять Киеву оружие, может быть расценено не иначе, как «подливание масла в огонь». Свою позицию он озвучил во время выступления в городе Мандурия, состоявшемся 11 июня.

реклама

Конте считает, что Зеленскому, занимающему пост президента Украины, нельзя позволять принимать подобные решения в одиночку. Призыв к переговорам может инициировать любая из сторон конфликта. А вот дальнейшее обсуждение условий – уже другой разговор.

Конте крайне негативно отнесся к позиции Зеленского. Недавно президент Украины побывал в Ватикане, где указал, что Киеву не требуется посредничество Святого престола для решения кризиса.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Бывший премьер-министр осуждает Европу за её нынешнюю политику. Пакеты военной помощи – это лишь разжигание войны, а не попытка добиться мира и справедливости. Данные действия он считает ошибочными. Подобного рода конфликты должны решаться исключительно дипломатическим путем. Риск применения ядерного оружия лишь усилиться, если так продолжиться и дальше.