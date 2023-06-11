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Бывший премьер Италии заявил, что Зеленский не может в одиночку урегулировать конфликт
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский не может один решать, каким образом можно урегулировать украинский конфликт.
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Возникшие разногласия необходимо решать переговорами, а не силой. Такой позиции придерживается бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Его слова затрагивают нынешнюю ситуацию на Украине. То, что Европа продолжает поставлять Киеву оружие, может быть расценено не иначе, как «подливание масла в огонь». Свою позицию он озвучил во время выступления в городе Мандурия, состоявшемся 11 июня.

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Конте считает, что Зеленскому, занимающему пост президента Украины, нельзя позволять принимать подобные решения в одиночку. Призыв к переговорам может инициировать любая из сторон конфликта. А вот дальнейшее обсуждение условий – уже другой разговор.

Конте крайне негативно отнесся к позиции Зеленского. Недавно президент Украины побывал в Ватикане, где указал, что Киеву не требуется посредничество Святого престола для решения кризиса.

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Бывший премьер-министр осуждает Европу за её нынешнюю политику. Пакеты военной помощи – это лишь разжигание войны, а не попытка добиться мира и справедливости. Данные действия он считает ошибочными. Подобного рода конфликты должны решаться исключительно дипломатическим путем. Риск применения ядерного оружия лишь усилиться, если так продолжиться и дальше.

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#украина #сво #зеленский #италия #мирные переговоры
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