Немецкие следователи занимаются изучением одного странного вопроса. Есть вероятность, что Польша могла быть использована как оперативная база, позволяющая атаковать «Северный поток». Соответствующая публикация вышла в зарубежном СМИ.
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Как утверждают источники газеты, в Берлине сомневаются, что Польша имеет взаимосвязь с подрывом, но не списывают данный вариант с рассмотрения.
Яхта «Андромеда», по всей вероятности использованная для диверсии, некоторое время располагалась в польских водах. Немецкие следователи предположили, что поляки не только обеспечили диверсантов необходимой материально-технической базой, но ещё и «деньжат подкинули», чтобы план был точно реализован.
Следователи продолжили развивать мысль в данном направлении. Есть вероятность, что «Андромеду» арендовало туристическое бюро, расположенное где-то на Украине.
Заявление очень громкое, но представитель нацбезопасности Польши не стал списывать данный вариант со счетов. Он предположил, что польская компания могла принять участие в диверсии. Но государственные учреждения не имеют к этому причастности.
Подрывы газопроводов произошли осенью 2022 года. Сеймур Херш, являющийся американским журналистом, обвинил в происходящем США. Но информация не получила должного подтверждения.
Американские и немецкие СМИ, взяв за основу информацию из осведомленных источников, предположили, что диверсия была осуществлена проукраинской группой. В России же склонны считать, что атака прошла при прямом координировании специальных служб США.
Вашингтон, равным счётом, как и Киев, удивляются обвинениям, ссылаясь на то, что не имеют причастности к произошедшему. Потенциальные виновники «кидают стрелки» друг на друга, пытаясь переложить ответственность за столь «громкое» дело.