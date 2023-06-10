В Германии следователи приступили к изучению улик, которые могут свидетельствовать о том, что подорвавшие газопроводы диверсанты использовали Польшу, соседа по Евросоюзу (ЕС) и союзника по НАТО, как оперативную базу.

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Немецкие следователи занимаются изучением одного странного вопроса. Есть вероятность, что Польша могла быть использована как оперативная база, позволяющая атаковать «Северный поток». Соответствующая публикация вышла в зарубежном СМИ.

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Как утверждают источники газеты, в Берлине сомневаются, что Польша имеет взаимосвязь с подрывом, но не списывают данный вариант с рассмотрения.

Яхта «Андромеда», по всей вероятности использованная для диверсии, некоторое время располагалась в польских водах. Немецкие следователи предположили, что поляки не только обеспечили диверсантов необходимой материально-технической базой, но ещё и «деньжат подкинули», чтобы план был точно реализован.

Следователи продолжили развивать мысль в данном направлении. Есть вероятность, что «Андромеду» арендовало туристическое бюро, расположенное где-то на Украине.

Заявление очень громкое, но представитель нацбезопасности Польши не стал списывать данный вариант со счетов. Он предположил, что польская компания могла принять участие в диверсии. Но государственные учреждения не имеют к этому причастности.

Подрывы газопроводов произошли осенью 2022 года. Сеймур Херш, являющийся американским журналистом, обвинил в происходящем США. Но информация не получила должного подтверждения.

Американские и немецкие СМИ, взяв за основу информацию из осведомленных источников, предположили, что диверсия была осуществлена проукраинской группой. В России же склонны считать, что атака прошла при прямом координировании специальных служб США.

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Вашингтон, равным счётом, как и Киев, удивляются обвинениям, ссылаясь на то, что не имеют причастности к произошедшему. Потенциальные виновники «кидают стрелки» друг на друга, пытаясь переложить ответственность за столь «громкое» дело.