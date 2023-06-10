"Массовые льготные ипотечные программы необходимо постепенно сворачивать. Нужно создавать адресные ипотечные программы, в том числе на вторичном рынке жилья", - отметила Набиуллина.

Уже в скором времени мы можем позабыть про льготные ипотечные программы. Председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что их необходимо сворачивать. Нужно начать открывать адресные ипотечные программы, включая «вторичку».

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Широкие ипотечные программы являются отличным решением для времен, когда буйствует кризис, но нельзя оставлять их на постоянной основе. Набиуллина считает, что ориентир должен быть сделан на адресные программы.

Глава ЦБ указала, что внедрение льготных программ в 2022 году привело к печальным последствиям. Стоимость жилья взлетела до небес, а между «первичкой» и «вторичкой» сейчас колоссальный разрыв в цене. Иногда разница составляла до 30%. Люди попросту откажутся покупать новостройки, предпочитая вложиться в ремонт б/у недвижимости, оставшись в плюсе.

11 апреля в ЦБ объявили о том, что будут ограничены ипотечные программы, в которых слишком низкие ставки. Данные предложения поступают непосредственно от застройщиков. Регулятор дал пояснение своей позиции. Решение обусловлено тем, что формируются слишком низкие нерыночные ставки на данные кредиты, порой доходящие до 0,1%.

Ксения Юдаева, занимающая пост первого зампреда ЦБ, указала, что льготная ипотека спровоцировала появление дисбаланса на рынке. Нынешнюю ситуацию требуется урегулировать в срочном порядке. В завершении 2022 года отдельные игроки предрекали снижение ипотечного рынка до 25%, если будут свернуты государственные программы.

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Ипотеку по льготным условиям продлили до конца второго квартала 2025 года. Теперь заемщики могут получить жильё, взяв кредит не под 7%, а под 8% годовых. Сейчас особенно заметно, что люди всё меньше интересуются новостройками, предпочитая «подержанную» недвижимость. Это ставит застройщиков в патовую ситуацию.