«Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально», — заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале контрнаступления. Правда, он не внес пояснений на предмет того, какая именно стадия операции сейчас происходит.

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В пятницу президент России Владимир Путин поделился с СМИ своей позицией. Он указал, что ВСУ перешли в активное наступление, ведь Киев задействовал даже стратегические резервы.

Зеленский рассказал, что соответствующие военные действия уже начались, но отказывается огласить детали. Он считает, что все прочувствуют это «на себе».

Запад же решил всецело поддержать Украину в её начинаниях, увеличивая поставки техники и вооружения. Америка готова воевать с РФ до последнего украинца. Аналогичную решимость выказывают и в Киеве.

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