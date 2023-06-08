Над одним из эпизодов в мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных» поработал 14-летний подросток Престон Мутанга из Миннесоты

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В первом квартале 2023 года автор канала на YouTube, названного LegoMe_TheOG, выпустил ролик, который являлся одной из версий дебютного видео «Паутины вселенных». Материал был исполнен в интересной манере, стилизованный под конструктор LEGO. В мае была выпущена следующая адаптация, но второго трейлера.

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Буквально за пару месяцев до премьеры мультфильма стало известно, что ролики создавал… школьник. Авторство принадлежит Престону Мутанга, которому сейчас всего 14 лет. В СМИ сообщили, что он был непосредственным участником процесса производства картины. Мальчика пригласили продюсеры Фил Лорд и Кристофер Миллер, предварительно ознакомившиеся с его работами.

Миллер заявил, что он удивлен объемом работы, проделанной школьником, а также конечным результатом. Получившийся ролик выглядит весьма сложно для юноши, ведь он даже не взялся за дело всерьез, занимаясь творчеством в свободное время. Работа вызвала восхищение даже у аниматоров с мировым именем.

Подросток принял участие в производстве пары эпизодов лент, в тех, где показывали LEGO-вселенную Человека-паука.

Мутанга делал всё это во время каникул, а также после учебы. Пару раз он созванивался с Миллером, контролировавшим процесс.

Школьник рассказал, что причиной его хобби стал отец, показавший программу Blender. Она так увлекла парня, что он освоил её самостоятельно, учась на видео с YouTube.

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Пригласят ли парня для участия в производстве новой части – неизвестно. Но в планы Престона входит завершение старшей школы, а после получение должности штатного аниматора. С его навыками, эта мечта вполне осуществима.