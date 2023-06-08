Поставщики систем противопожарной безопасности обратились в Минпромторг с просьбой ограничить поставки в Россию решения от конкурирующих западных производителей.

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Вопрос о полном замещении импортной продукции отечественными продуктами стоял уже очень давно. В 2022 году затея стала более, чем реальной. Россию покинули многие компании, а также крупные корпорации. Ниши стали свободными. Местные производители, немного посомневавшись, оперативно занялись вопросом освоения открывшихся перспектив, и остались довольны.

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Но Россия – это «лакомый» кусочек, поэтому не все зарубежные компании готовы потерять такой объем потребительской базы. В частности вопрос идёт об сфере противопожарной безопасности. На днях российские производители оборудования попросили ограничить импорт зарубежной техники.

Как утверждают участники рынка, европейская продукция попадает в РФ через строительных подрядчиков. Но это опасно, ведь западные системы остались без технической поддержки. Строители стоят на своём, утверждая, что применение лишь отечественных технологий значительно повлияет на престижность объектов.

С письмом обратилось объединение целого ряда компаний, включая ГК «Пожтехника», «Тензор», «Рубеж» и т.д. Документ содержит прошение о том, чтобы импорт зарубежной продукции был сокращен, ведь эти компании ушли с рынка.

К «рисковым» товарам отнесли оборудование от нескольких производителей, включая Autronica, Schneider, Electric, Eaton. Применение данной техники может быть опасно. К примеру, составляющие, отвечающие за извещение о дыме и пламени, не имеют технической поддержки, а отечественные аналоги отсутствуют, ведь протоколы разные. Пока на требование не поступило официального ответа.

Получается, что зарубежные противопожарные элементы являются просто «болванками с громким именем», неспособными выполнить свои прямые функции.

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В целом, идея не кажется плохой, но у неё могут быть последствия. Это возрастание конкуренции на рынке, а также скорейшее повышение ценников. Если и реализовать прошение производителей, то делать это грамотно и постепенно.