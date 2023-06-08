МО Тайваня пришлось знатно понервничать 8 июня. В радиус их систем обнаружения попало множество самолетов НОАК. Как известно, КНР хочет присоединить Тайвань к себе, проведя своеобразную операцию. Данный полет авиации многие расценили как начало катастрофы, но всё обошлось.
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По данным МО Тайваня, первые сигналы о приближающейся угрозе поступили в 5:00 по московскому времени. Общее количество самолетов составило 37 единиц. Среди них встречались истребители, бомбардировщики, а также заправщик. Было видно, что авиация полностью готова к ведению боя. Системы обнаружения зафиксировали появление противника со стороны юго-запада.
Обращение в КНР дало такие результаты. Оказывается, НОАК проводили тренировки по воздушной разведке на большие дистанции. Насколько это правда, и был ли данный вылет очередным предупреждением для Тайваня – неизвестно.
Ситуация стала куда острее после того, как в августе 2022 года остров посетила Нэнси Пелоси, являвшейся на тот момент спикером палаты представителей США. Китай же, расценивающий Тайвань как собственную территорию, либо же провинцию, отнесся крайне негативно к произошедшему. В КНР расценили, что США поддерживает местный сепаратизм, и хочется вставить «палки в колеса».