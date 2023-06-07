По словам Артура Мурадяна, вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму и гендиректора туроператора Space Travel, недельный отдых на двоих в Турции летом будет стоить в среднем от 150 до 200 тысяч рублей.

Турция – это излюбленный туристический курорт россиян. Поездка в страну укладывалась в среднестатистический бюджет, выделенный на отдых. Но в 2023 году ситуация кардинально изменилась.

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Теперь недельный тур на двоих обойдется почти в 200 000 рублей. И такое поднятие ценников затрагивает исключительно россиян. Для европейцев стоимость отдыха возросла, но не так значительно. Стоит отметить, что ценники задрали и отели, и авиакомпании. Некоторые учреждения повысили стоимость аж в 3,5 раза.

Об изменения в ценовой политике Турции сообщил Артур Мурадян, являющийся вице-президентом АТОР по выездному туризму. Теперь, чтобы втроем отдохнуть в стране одну неделю, потребуется не менее 218 000 рублей.

Цены выросли на 50%, а в отдельных случаях показатели переваливают за 100%. Возможно на это повлияло то, что стало меньше предложений по авиаперевозкам. Но разница в стоимости колоссальная.

За 160 000 рублей можно поехать не в Турцию, а на Шри-Ланку, проведя запоминающийся отдых в экзотической стране. Но в азиатских странах сейчас низкий сезон, в то время как в Турции – высокий.

Средняя цена отдыха за границей вдвоем составляет от 150 000 рублей. Ниже этого рубежа предложения практически не встречаются, если только остались места в рейсе или отеле.

Оттолкнули ли россиян изменившиеся ценники? Отнюдь. Спрос на отдых в Турции удерживается на уровне показателей 2022 года, а в июне начал бить рекорды. На это повлияло два фактора: завершение президентской компании и прохладная погода, преобладающая в центре РФ.

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Спрос на Турцию сохранится в любом из случаев. У россиян сейчас попросту нет альтернативы. Если в 2019 году они могли отдохнуть на Кипре или в Греции, то сейчас данная возможность отсутствует. И это сыграет на руку Турции, значительно подняв её экономику.