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Российская авиация потрепала три бригады ВСУ
Армейская авиация и артиллерия группировки войск "Центр" ударили по позициям трех украинских бригад, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
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В МО РФ сообщили, что группировка «Центр» ударила по трем точкам местоположения ВСУ. Противнику был нанесен значительный ущерб.

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Три бригады ВСУ были обстреляны армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Центр». Информацией о произошедшем поделился с СМИ Александр Савчук, занимающий пост начальника пресс-центра группировки.

Удары были нанесены в направлении Красного Лимана и Сватово. Под огонь попало несколько бригад, включая 81-й аэромобильную, а также 66-ю и 67-ю механизированную. В других районах тактической авиации удалось поразить сразу несколько критично важных объектов для ВСУ. Во-первых, это склад боеприпасов. Во-вторых, это пункты временной дислокации.

Совсем недавно МО РФ сообщило, что авиации ВКС РФ удалось нанести существенный ущерб ракетами по стратегическому центру Украины. В нем находились высокопоставленные офицеры, занимающиеся принятием решений, а также контролирующие события на поле боя. Для поражения важного объекта задействовали оружие высокой точности с большой дальностью.

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Также в СМИ протекла информация о том, что ВСУ прибегнут к новой, «грязной» тактике. В их планах размещать в школах и детских садах свои бригады. В качестве дополнительной меры – организация дополнительных занятий, чтобы дети были в образовательных учреждениях как можно дольше. Получается, что ВСУ делают «живой щит».

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#украина #сво #всу #мо рф #минестерство обороны
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