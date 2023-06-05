Американские власти уже длительное время призывают Нидерланды и Японию присоединиться к санкциям против Китая в области поставок литографического оборудования.

Торговые баталии между США и Китаем всё набирают обороты. Сейчас Америка решила действовать через Японию, оказывая на неё давление. Если это удастся, и Япония ограничит экспорт оборудования, необходимого для изготовления микросхем, КНР окажется в весьма плачевной ситуации.

реклама

США уже долгое время «давит» на Нидерланды и Японию. Страны не желают поддерживать санкции, направленные против КНР, предпочитая сохранять хорошие отношения. Америка поднимает вопрос о сокращении или ограничении поставок литографического оборудования.

Но Япония, кажется, поддалась на уговоры. Как утверждают китайские СМИ, в июле должны вступить ограничения на две дюжины позиций, важных для производства микросхем. Это станет практически непреодолимым препятствием для Китая, желающего обеспечить себя полупроводниками.

Япония не вводит категоричные ограничения, но условия поставок значительно изменятся. Для экспорта столь важных 23 позиций в другие страны потребуется получить особое разрешение. К сожалению, это не улучшает ситуацию, а делает её все такой же безвыходной. Пекин тяжело пережил ограничения, введенные США осенью 2022 года. И ситуация повторяется вновь.

Власти КНР крайне негативно восприняли данный поступок. Сейчас они пытаются «достучаться» до японского правительства, призывая отменить решение. Но вероятность того, что государство изменит позицию, равна нулю.

Япония старается не вступать в открытую конфронтацию с Китаем, действуя более грамотно и тонко. Официальные лица Токио объяснили, что экспорт обозначенной продукции попал под действие Закона об зарубежной валюте и внешней торговле. Согласно ему, Япония не может реализовать нормальные поставки продукции, которые используют в военных целях.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Китайские власти и исследователи пребывают в ожидании, а атмосфера только сгущается. Если Япония все же решит ограничить поставки, это поставит крест на планах выпускать собственные микросхемы.