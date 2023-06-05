Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Из-за давления США и Японии в Китае производство чипов и микросхем находится под угрозой
Американские власти уже длительное время призывают Нидерланды и Японию присоединиться к санкциям против Китая в области поставок литографического оборудования.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Торговые баталии между США и Китаем всё набирают обороты. Сейчас Америка решила действовать через Японию, оказывая на неё давление. Если это удастся, и Япония ограничит экспорт оборудования, необходимого для изготовления микросхем, КНР окажется в весьма плачевной ситуации.

реклама

США уже долгое время «давит» на Нидерланды и Японию. Страны не желают поддерживать санкции, направленные против КНР, предпочитая сохранять хорошие отношения. Америка поднимает вопрос о сокращении или ограничении поставок литографического оборудования.

Но Япония, кажется, поддалась на уговоры. Как утверждают китайские СМИ, в июле должны вступить ограничения на две дюжины позиций, важных для производства микросхем. Это станет практически непреодолимым препятствием для Китая, желающего обеспечить себя полупроводниками.

Япония не вводит категоричные ограничения, но условия поставок значительно изменятся. Для экспорта столь важных 23 позиций в другие страны потребуется получить особое разрешение. К сожалению, это не улучшает ситуацию, а делает её все такой же безвыходной. Пекин тяжело пережил ограничения, введенные США осенью 2022 года. И ситуация повторяется вновь.

Власти КНР крайне негативно восприняли данный поступок. Сейчас они пытаются «достучаться» до японского правительства, призывая отменить решение. Но вероятность того, что государство изменит позицию, равна нулю.

Япония старается не вступать в открытую конфронтацию с Китаем, действуя более грамотно и тонко. Официальные лица Токио объяснили, что экспорт обозначенной продукции попал под действие Закона об зарубежной валюте и внешней торговле. Согласно ему, Япония не может реализовать нормальные поставки продукции, которые используют в военных целях.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много <b>4070</b> в Ситилинке
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Китайские власти и исследователи пребывают в ожидании, а атмосфера только сгущается. Если Япония все же решит ограничить поставки, это поставит крест на планах выпускать собственные микросхемы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #китай #санкции #япония #чипы #торговая война #микросхемы #санкции на китай #торговая война китай и сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Минобороны Китая: Конфликт с США был бы катастрофой для мира
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны России сообщили об отражении крупномасштабного наступления ВСУ
32
Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Новой Таволжанке без оружия
48
Express: в Великобритании испугались, что Россия "выключит" страну, перерезав подводные кабели
29
Почему кандидат в президенты США заявляет о необходимости принуждения Украины к «серьезным уступкам»
7
В составе ДРГ атаковавшей Белгородскую область были бойцы из Польши
19
Генсек НАТО заявил о готовности Швеции к вступлению в альянс
3
Два выстрела из украинского ПТРК "Стугна" не смогли вывести из строя российский танк Т-72БЗ
3
Минобороны РФ сообщило об отражении крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР
2
За два года Xiaomi ничего не изменила в смартфонах кроме цены: они подорожали на 27%
3
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
16
МО Украины опубликовало ролик намекающий на контрнаступление с подписью "Планы любят тишину"
5
В сети появились подтвержающие фото Су-24 ВСУ с дальнобойными ракетами Storm Shadow
6
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по украинским военным аэродромам
+
Показана плата самой быстрой видеокарты на рынке: ASUS RTX 4090 ROG Matrix
1
Член РДК: В Шебекино хаос и мародеры, а на границе работает артиллерия и авиация
15
Пригожин с иронией объяснил Анне Маляр, почему она увидела в Бахмуте вагнеровцев
3
WP: Бойцы РДК при атаке на Белгородскую область использовали переданное Украине западное оружие
2
Пригожин согласился выслать своего представителя на встречу с украинскими диверсантами
6
Появилась информация о мини ПК ASUS PN65 с CPU Intel Meteor Lake Riding Shotgun 14-го поколения
2
Пригожин опубликовал видео c подполковником, извиняющимся за огонь по ЧВК «Вагнер»
8

Популярные статьи

Лучшие связки процессоров и видеокарт лета 2023 года для энтузиастов и экономных геймеров
4
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
18
"Убить пересмешника" - культовый фильм американского и мирового кинематографа в новых реалиях
3
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
22
Игровой фастфуд – собираем игровой компьютер для любителей гамбургеров всего за 80 тысяч рублей
7
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 3
2
Итоги гоночного уик-энда 3-4 июня
+
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
6

Сейчас обсуждают

REY_B_
13:57
Так мы же о домашнем использовании. Если ты зарабатываешь обработкой видео, то это профессиональное! Там да, время-деньги. А если ты это на телевизор с 1080 кидаешь, то там поток сжатый, 100Мбит с огр...
Для чего нужен порт Ethernet и почему в современных ноутбуках его больше нет
Максим
13:56
андервольтинг и падение производительности?!?! этого не может быть!
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
Listoman
13:54
Это свойственно абсолютно всем картам, а кривую можно тянуть любыми способами, на результат не влияет)
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
Petre Ion
13:52
Вы слушаете вот ето индеец? Там другие,, режут хлеба" ... Выход нет... только уходит отсюда... не будет никакого разговор... Запад уже не хочет, Украина тем более
Почему кандидат в президенты США заявляет о необходимости принуждения Украины к «серьезным уступкам»
Марина Щит
13:51
Иди убей себя об стену, фашист
Минобороны России сообщили об отражении крупномасштабного наступления ВСУ
Китя.
13:48
Еще лучи дрочишь хочешь увидеть разницу. например 3080 слил. и забил на эти лучи. видел разницу только с лучами вкл фпс падал в 3 раза. вот и вся разница.
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
Death_Arrow
13:47
бАйкотирует - это тип проверочное слово "байка"? Blizzard травит байки игрокам из РФ и РБ? Не говоря уже о том, что это чёрт знает какой уже по счёту дубль одной и той же новости. "Опять придется иска...
Activision Blizzard байкотирует игроков России и Белоруссии
REY_B_
13:47
На шабашку сходил, и купил. - На шабашки такие ходить, вот это не массово. Сидят дома, пьянствуют и скулят, что бабла у них нет. Огорчу - НИКОГДА НЕ БУДЕТ! Сейчас весь Мир на этом помешался! Все хотят...
Для чего нужен порт Ethernet и почему в современных ноутбуках его больше нет
Владимир Дранников
13:46
Мы уже поняли, что тебе хватает твоего маршрутизатора, вот и славно! Чего ты тогда лезешь обсуждать скорости Ethernet порта?
Для чего нужен порт Ethernet и почему в современных ноутбуках его больше нет
FelsheR-BAN100820
13:46
Больше хороших новостей о сливе 404 - спасибо оверы!
Минобороны России сообщили об отражении крупномасштабного наступления ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем