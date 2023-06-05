Экипажи огнемётных систем «Солнцепёк» уничтожили пункт временной дислокации украинских националистов в районе Гуляйполя. Об этом заявили в пресс-центре группировки ВС РФ «Восток»

Российская армия продолжает сокращать военный потенциал ВСУ. Сегодня, 4 июня, состоялся ракетный обстрел «Солнцепеками». Итогами этого стало уничтожение пункта дислокации украинских бойцов вблизи Гуляйполя. В СМИ данная новость попала от Олега Чехова, возглавляющего пресс-службу группировки «Восток».

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«Солнцепек» является передовым вооружением. Их особенность состоит в том, что они выпускают аэрозоль перед непосредственной детонацией, тем самым значительно увеличивая взрывную мощь. Пораженная цель накрывается одновременной и ударной волной, и тепловым полем. «Солнцепек» максимально эффективен против различных укреплений. Тепловая волна спокойно проходит сквозь стены, нанося противнику баротравмы.

ВСУ всячески пытаются получить в своё распоряжение данное вооружение, признавая его невероятную эффективность.

Также Чехов рассказал немного об успех на других направления. К примеру, боеприпасами «Ланцет» удалось поразить вражескую артиллерию, расположенную в Екатериновке, а также технику вблизи села Сухие Ялы.

На юге Донецка артиллерии удалось поразить склады с боеприпасами, а также бойцов ВСУ. «Жертвами» обстрелов стал ещё один минометный расчёт.

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Высокая эффективность снарядов, применяемых РФ, не оставляет противнику и шансов. Если так пойдет и дальше, боевой потенциал ВСУ значительно сократиться.