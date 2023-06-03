Министр выступал на саммите "Шангри-Ла-Диалога" в рамках форума министерского уровня по региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Все страны мира сейчас активно раздумывают над скорейшим урегулированием украинского конфликта. С очередным предложением выступил министр обороны Индонезии Прабово Субианто. Его идея состоит в том, чтобы завершить военные действия, сформировать демилитаризованную зону, а также запустить на территорию зарубежных миротворцев, выступающих гарантом.

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Первым шагом станет прекращение огня и со стороны РФ, и со стороны Украины. Второй – это отведение войск на 15 км от нынешних занимаемых позиций. Именно там и будет сформирована новая демилитаризованная зона.

Как только она будет создана, то нужно приступить к третьему шагу – размещению миротворцев. Индонезия готова поспособствовать на всех этапах, даже поделиться собственными военными, выполняющими исключительно миротворческие цели.

Пусть идеи, предлагаемые западными странами, и нельзя назвать плохими, но во всех них присутствует единый элемент – отсутствие учета интересов России. Европейские государства руководствуются лишь собственными виденьем ситуации, а также пытаются защитить Украину. Россию же, как и ранее, считают агрессором.

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В РФ готовы к переговорам, как только они станут конструктивными. На данный момент нет даже предпосылок к мирному урегулированию конфликта.