Конфликт между США и Китаем продолжает набирать обороты. Совсем недавно представитель МО США Ллойд Остин, пребывая на конференции, категорично заявил, что в КНР не желают способствовать урегулированию кризиса. Он считает, что страны должны сотрудничать, дабы уберечься от начала полноценного конфликта. Также прозвучало ещё одно обвинение – в опасном перехвате самолетов, принадлежащих США.
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На сайте Пентагона есть основные вырезки фраз Остина. Он утверждает, что Китай переходит все границы, перехватывая американские самолеты в том воздушном пространстве, где они могут находиться. Такое поведение расценивается как агрессия, а также отсутствие профессионализма.
Остин считает, что МО Китая и Америки должны приступить к немедленному сотрудничеству. Его озадачивает столь яростное нежелание КНР взаимодействовать и наладить контакт.
Также он добавил, что Тайвань не должна стать второй Украиной. Этого конфликта можно избежать. И США продолжит всеми силами поддерживать маленькое государство, не желая допустить в нем новую войну.
Столь нелестные слова Остина были спровоцированы прямым отказом Пекина от переговоров в Сингапуре. Как утверждают СМИ, одна из причин – это наличие главы МО КНР в санкционных списках США.