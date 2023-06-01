Командующий Сухопутных войск вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью «Украинской правде» заявил, что изменен формат операции на Бахмутском направлении, поэтому наблюдается временное затишье.

Александр Сырский, являющийся командующим Сухопутных войск ВСУ, поделился своим видением ситуации с Артемовском. В интервью с местными СМИ он заявил, что формат операции по данному направлению будет изменен, поэтому сейчас так «тихо».

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Как утверждает генерал, ситуация в корне переменилась. Ближе к концу мая Артемовск был полностью отбит российской армией. Бои за город длились практически год. Советник врио главы ДНР Ян Гагин уточнил, что сейчас в Артемовске проводят работы по разминированию, а уже после приступят к его восстановлению, как только будет дана точная оценка нанесенному ущербу.

Евгений Пригожин, являющийся главой ЧВК «Вагнер», рассказал, что его подразделение потеряло порядка 20 000 человек, пытаясь отбить Артемовск. Он указал, что с украинской стороны потери превысили в 2,5 раза, а около 70 000 человек были ранены. Захват Артемовска можно считать успешным для РФ.

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За город велись ожесточенные бои. ВСУ не планировали отступать, кидая всё новые силы для сдерживания российской армии и бойцов ЧВК «Вагнер». Даже за рубежом Артемовск назвали стратегической точкой, от которой зависит будущее состояние фронта. Помощь, идущая с Запада, позволяла ВСУ продержаться максимально долго на позициях, но не уберегла от провала.