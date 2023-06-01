Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Генерал ВСУ Сырский: в Артемовске меняется формат операции
Командующий Сухопутных войск вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью «Украинской правде» заявил, что изменен формат операции на Бахмутском направлении, поэтому наблюдается временное затишье.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Александр Сырский, являющийся командующим Сухопутных войск ВСУ, поделился своим видением ситуации с Артемовском. В интервью с местными СМИ он заявил, что формат операции по данному направлению будет изменен, поэтому сейчас так «тихо».

реклама

Как утверждает генерал, ситуация в корне переменилась. Ближе к концу мая Артемовск был полностью отбит российской армией. Бои за город длились практически год. Советник врио главы ДНР Ян Гагин уточнил, что сейчас в Артемовске проводят работы по разминированию, а уже после приступят к его восстановлению, как только будет дана точная оценка нанесенному ущербу.

Евгений Пригожин, являющийся главой ЧВК «Вагнер», рассказал, что его подразделение потеряло порядка 20 000 человек, пытаясь отбить Артемовск. Он указал, что с украинской стороны потери превысили в 2,5 раза, а около 70 000 человек были ранены. Захват Артемовска можно считать успешным для РФ.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

За город велись ожесточенные бои. ВСУ не планировали отступать, кидая всё новые силы для сдерживания российской армии и бойцов ЧВК «Вагнер». Даже за рубежом Артемовск назвали стратегической точкой, от которой зависит будущее состояние фронта. Помощь, идущая с Запада, позволяла ВСУ продержаться максимально долго на позициях, но не уберегла от провала.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #сво #всу #артёмовск #сырский #генерал всу
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Mash: ВСУ нанесли удар из ракетного комплекса C-200 по Белгородской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
121
Археологи обнаружили петроглифы возрастом 2700 лет с изображениями кораблей и людей
4
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
20
63 смартфона Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 в мае 2023 года
3
Вучич: Сербия не российская губерния, но и не американская колония
3
Войска России нанесли авиаудар по 1-й бригаде спецназначения Украины
2
В Белом доме заявили, что контрнаступление ВСУ начнётся летом
9
Протестированная в играх RX 7600 не оставила шансов RTX 3050
31
Французский отставной военнослужащий объяснил бесполезность САУ CAESAR в Украине
3
В Сети появились фотографии повреждений штаба ГУР МО Украины после российского ракетного удара
1
Fractal Design представила Mini-ITX корпуса Terra с вставкой из орехового дерева
+
Основная часть подразделений ЧВК "Вагнер" вышла из Бахмута
+
Пригожин призвал дать старт компании всеобщей мобилизации в России
15
Резников: Нам не нужны российские земли, мы хотим хорошие отношения с Россией
7
Xiaomi выпустила Redmi Note 12T Pro с чипсетом Dimensity 8200 Ultra
+
ВС РФ в результате атаки потопили средний десантный корабль ВМФ Украины "Юрий Олефиренко"
40
Подоляк заявил, что Россия не имеет отношения к Европе, а Украина и Беларусь — имеют
7
5 самых лучших видеокарт NVIDIA и AMD на все случаи жизни – оптимальные решения для 4К, 2К и 1080р
5
Украинские спец. службы будут расследовать подозрение Зеленского в совершении гос. измены
11
Тактика ждуна, переход на PlayStation 5 или покупка RTX 3060: решаем проблему дорогих видеокарт
1

Популярные статьи

F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
59
Почему советские МиГ-29 лучше приспособлены для сдерживания ВКС РФ на Украине, чем американские F-16
6
Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow
6
10 полезных лайфхаков для Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
6
Китайский J-16 "копируя" действия российского Су-27 в Черном море прогнал самолёт разведки ВВС США
4
Как выросла стоимость ПК-гейминга
74
Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
5
9 проверенных способов борьбы с перегревом игрового компьютера и ноутбука в жару
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
5
В ближайшее время США заменят все свои средства противовоздушной и противоракетной обороны
11

Сейчас обсуждают

хахахер
23:09
байдун опять упал,только что.Я думал он уже не встанет после
Западные журналисты удивлены тем, что Москва тратит «всего лишь 3% ВВП» на СВО
super619
23:07
Не ну а зачем больше тратить. Мясорубка крутится - бабло мутится. Все довольны. И ежу понятно что военная мощь РФ на порядки превосходит украинскую. И у Украины просто нет шансов в реальном военном пр...
Западные журналисты удивлены тем, что Москва тратит «всего лишь 3% ВВП» на СВО
Олег Закеев
23:02
80% игроков используют народные 1920*1080, и ничего не жалуются. А 2k это удел бояр, коих наберётся 5-6%.
5 самых лучших видеокарт NVIDIA и AMD на все случаи жизни – оптимальные решения для 4К, 2К и 1080р
Китя.
23:02
Не всегда и не везде типа 3070 лучше. ну даже если пофиг 3060ti потом 4060ti а за тем 3070 ну 3060ti мощнее 1080ti на 8-10фпс. когда 4060ti будет мощнее 10-12фпс всего ну просто офигенный прирос упип...
Бюджетные карты AMD с отрывом обходят NVIDIA: RTX 4060 Ti не может составить конкуренцию RX 7600
Олег Ст
23:01
Поставьте указатель пшекам направленный на Данциг..))
В Польше появились первые указатели с заменой названия Калининград на Крулевец
Winssy
23:01
Этот ресурс херня. Вот нормальные тесты. Учитывая, что 4060ti по производительности +- как 3070, получаем 125фпс / 91,2фпс * 100 - 100 = 37%. 3070 быстрее 1080ti на 37%, значит 4060ti будет быстрее пр...
Бюджетные карты AMD с отрывом обходят NVIDIA: RTX 4060 Ti не может составить конкуренцию RX 7600
Сергей Чихарев
23:01
Они покупали их в днс , потому что сервис и дешевле.
Западные журналисты удивлены тем, что Москва тратит «всего лишь 3% ВВП» на СВО
Сергей Чихарев
22:58
Мало ли кто то захочет купить 4060 ти , будут знать где купить дешевле , да и ваще некоторые магазы совсем чего то попутали, а мы подкинем им , на вентелятор.
Radeon RX 7600 уже в магазинах РФ – что не так с ценой, и почему GeForce RTX 4060 Ti ещё хуже
Олег Ст
22:57
Ежу понятно что там мертвые укронацики уже с косами стоят и тишина...
Поставкам смартфонов в этом году прогнозируют спад
Просто Хомяк
22:56
Не надоело ещё из пустого в порожнее переливать? Чем громче кричите "Нет войне!" и пытаетесь оттянуть неизбежное, тем больше людей в итоге погибнет, в том числе среди крикунов-миротворцев. Завязывайте...
Западные журналисты удивлены тем, что Москва тратит «всего лишь 3% ВВП» на СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем