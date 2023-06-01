Министерство обороны России ранее сообщало о перехвате российскими системами ПВО выпущенных украинскими военными британских ракет Storm Shadow.

Крымский мост все продолжает будоражить воспаленное подсознание украинцев. Один раз на нем уже состоялся теракт, и теперь в Киеве вновь подняли разговор на этому тему.

реклама

Глава СНБО Украины Алексей Данилов дал свою оценку ситуации, при котором многострадальный мост будет обстрелян британскими ракетами Storm Shadow. Он поделился своими мыслями в интервью с местными СМИ.

Данилов утверждает, что спешить не требуется. Сейчас Украина старательно прорабатывает стратегию, обозначая цели, которые могут в будущем стать угрозой для нее. Он считает, что необходимо основательно подготовиться, чтобы получить гарантированно положительный результат.

У ВСУ в приоритете другие цели для обстрелов. Обозначен ряд объектов, подлежащих уничтожению. Применение британских ракет Storm Shadow полностью относится к компетенции ВСУ, и там лучше знают, когда их следует применить.

Поставка данных ракет является серьезным шагом со стороны Великобритании. Как заявил президент России Владимир Путин, «туманный Альбион» перестает быть лишь наблюдателем и помощником, постепенно переходя в статус непосредственного участника.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Если Великобритания продолжит и дальше оказывать столь сильную поддержку Украины, у России не останется выбора, кроме как вмешаться в ситуацию.