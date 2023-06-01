Россия "остаётся огромной державой на севере и в Арктике, где изменение климата открывает новые морские пути для торговли и создаёт проблемы", — полагает обозреватель Стивен Эрлангер.

В Америке любят беспокоиться по любому поводу, но в этот раз обстоятельства достаточно серьезные. США начали расценивать в качестве угрозы Северный флот РФ. Соответствующая публикация вышла в зарубежных СМИ.

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Как утверждает обозреватель издания NYT Стивен Эрлангер, перемены в арктическом климате приведут к тому, что сформируются новые морские каналы. Страны начнут активно конкурировать в данном регионе. Опасения США заключаются в том, что морской флот РФ, пройдя модернизацию, сможет легко преодолеть ряд проливов вблизи стран, граничащих с Арктикой.

Целью операции могут стать морские пути и подводные кабели. Также значительно повысит риск угроз для американского восточного побережья.

С точки зрения журналиста, НАТО крайне уязвимо на севере. Россия же чрезвычайно сильна в данном плане, являясь арктической державой, имеющей на вооружении современные технологии. Теперь США не смогут спокойно заниматься своими делами, игнорируя данный регион. Им потребуется сдерживать Россию в данной местности.

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Вероятность того, что НАТО начнет конфликтовать с РФ в Арктике, не нулевая. Об этом уже заявляли. НАТО пытается захватить данный регион как можно сильнее, увеличивая производимые там военные учения.