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В Госдуму внесли законопроект о 13–15% НДФЛ для уехавших из страны
Министр финансов Антон Силуанов ранее отмечал, что уехавшие из России граждане "могут стать нерезидентами и вообще ничего не будут платить", а зарегистрируют бизнес за рубежом.
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Россиянам, покинувшим страну, все же возможно придется платить налоги. В правительстве вновь вынесли на рассмотрение законопроект, подразумевающий это.

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Поправки касаются лишь россиян, покинувших пределы страны, а также потерявших налоговое резидентство, при этом продолжая удаленную работу. Подробнее ознакомиться с документом можно в электронной базе сведений Госдумы.

Суть нового законопроекта в том, чтобы обязать платить налог россиян, являющихся сотрудниками компаний РФ, или же работающих удаленно, но сотрудничающих с отечественными заказчиками. Это стандартная ставка НДФЛ, составляющая от 13 до 15%. Ожидается, что изменения вступят в силу уже в 2024 году.

Чтобы сохранить базовую налоговую ставку, требуется соблюсти небольшой ряд условий. Во-первых, работник должен быть резидентом РФ, во-вторых, его заработная плата должна идти через счета в российских банках и начисляться отечественными организациями.

Первые разговоры о данном законопроекте состоялись летом 2022 года. Тогда хотели поднять размер НДФЛ для тех, кто покинул страну. Законопроект несколько раз выносился на рассмотрение, но после его отзывали.

Первые же поправки были внесены 24 апреля. Минфин выдвинул предложение о том, чтобы повысить налоговую ставку до 30% для лиц, утративших налоговое резидентство.

В Госдуме пришли к выводу, что гражданин, покинувший страну, но получающий зарплату от российских компаний, должен оставлять больше денег в государстве, ведь его доходы не идут в экономический оборот.

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Это является вполне логичным. Получается, что граждане, переехавшие в другие места, продолжают тянуть из государственного бюджета деньги, при этом не возвращая их в него посредством магазинных трат. Это нарушает логическую экономическую цепочку, а также приводит к утечке денег в другие страны.

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#финансы #экономика #налоги #экономика россии #законы #налог
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