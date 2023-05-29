Минувшей ночью стало известно, что Байден достиг бюджетного соглашения с Маккарти, которое позволит избежать дефолта. Как отметил Маккарти, сделка подразумевает «историческое сокращение бюджетных расходов» и «реформы, которые выведут людей из нищеты».

Дефолт, назревающий в Америке, тяготил всех граждан США, а также жителей других стран. И это понятно, ведь экономический кризис принес бы вместе с собой огромные последствия.

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Но самого страшного удалось избежать. На днях Байден заключил соглашение с Маккарти. Работа над документом уже завершена. Его суть заключается в том, чтобы приостановить действие потолка государственного долга до 1 января 2025 года.

Как утверждает президент Америки, соглашение позволяет обойти грядущий дефолт, значительно смягчив его влияние на жизнь граждан.

В первых дня мая Маккарти заявил, что не видит в действиях Байдена и намека на попытки урегулировать грядущую катастрофу. Отсутствие реакции с его стороны могло спровоцировать первый дефолт в истории Америки. Джанет Йеллен, отвечающая за бюджет США, указала на то, что опасный лимит будет пройдет уже 5 июня.

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Как считают экономические эксперты, нынешнее решение проблемы – лишь временная «затычка». Дефолт неизбежен. Почва для этого уже подготовлена, в будущем последствия будут лишь усугубляться. Порочную модель наращивания долга не искоренить, а будущий объем станет настолько критичен, что его не удастся вернуть. Американский кризис наступит в будущем, это неизбежно.