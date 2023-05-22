Российский игровой движок, в который VK инвестирует 1 млрд рублей, получит название Nau Engine, сообщили журналистам в пресс-службе Nau Engine.Движок будет создан по принципу открытого кода и доступен для разработчиков любой квалификации.

Отечественный игровой движок, который создается при полной поддержке VK, получил собственное название Nau Engine.

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Его создание послужит сильным толчком к дальнейшему развитию российской гейм-индустрии. Движок достаточно прост в использовании, разработчики смогут без труда использовать его для создания игр для консолей и компьютеров. Сейчас доступ к Nau Engine открыт для всех желающих. Достаточно просто перейти на официальный сайт, где можно оставить заявку.

Движок будет создан в качестве открытого кода. Воспользоваться им смогут любые авторы, вне зависимости от их «квалификации». Пользователям дадут в распоряжение «мощное ядро», а также удобный редактор. С его помощью удастся создавать настоящие игровые системы или интерфейсы.

Как утверждает Александр Мясищев, ответственный за разработку, движок является важной составляющей игровой экосистемы. Его создают на принципе доступности для всех. В будущем заниматься разработкой игр смогут любые энтузиасты.





Чтобы полностью реализовать все планы, потребуется помощь свыше 100 специалистов из различных отраслей. Нужны программисты, технические художники, прочие эксперты. На сайте разработчика опубликован перечень всех требуемых вакансий.

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Пользователи смогут ознакомиться с новинкой уже через полтора года. Примерный запуск состоится в 2025.