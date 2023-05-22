Украинские диверсанты проникли на территорию приграничного Грайворонского округа Белгородской области. Об этом было заявлено главой региона Вячеславом Гладковым.
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Сейчас российская армия и силовики занимаются ликвидацией противника, заставляя покинуть его территорию РФ. Нынешняя ситуация уже находится под непосредственным контролем президента России.
Заявление о проникновении было сделано главой региона, куда проникли диверсанты. Завидев угрозу, представители пограничной службы, а также российские военные вступили с ними бой, предпринимая всё, чтобы не допустить продвижения противника вглубь территории.
Ранее губернатор заявил о двух жертвах, получивших тяжкие ранения при обстреле одного из сел округа. Женщина попала в реанимацию в непростом состоянии, а вот жизнь мужчины находится вне риска.
Позже общее количество пострадавших увеличилось до восьми человек. Но обошлось без погибших.
Как считают в Кремле, данная диверсия имеет цель отвлечения всеобщего внимания от потери Артемовска. Сейчас Украине срочно требуется хоть какая-то «победа», позволяющая удержать имеющийся политический статус.