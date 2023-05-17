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Chelindustry.ru: На территории Польши зафиксировали скачки радиации в восточных областях
Польские регионы накрыло облако, которое образовалось после поражения военных складов в Хмельницком. Предположительно на этих складах ВСУ хранили танковые снаряды с обедненным ураном, которые были получены от Великобритании., об этом информирует Chelindustry.ru. Источник: https://fbm.ru/novosti/world/chelindustry-ru-oblako-radiacii-s-territorii-ukrainy-nakrylo-vostochnye-regiony-polshi.html
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В Польше зафиксировали повышение радиационного уровня, особенно в областях, прилегающих к Украине. Это происходит из-за облака, накрывшего восточную часть страны после взрыва складов с боеприпасами в Хмельницком.

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Как предполагают некоторые источники, именно в этом месте хранились снаряды для танков, содержащие обедненный уран, ранее переданные Великобританией.

Тревожные показатели были зафиксированы 16 мая 2023 года в Люблине. Станция контроля обнаружила, что в воздухе присутствует повышенное содержание висмута, являющегося продуктом распада обедненного урана.

Поляки в социальных сетях неоднократно обращали внимание на то, что «беда» пришла с украинской территории, где ВС РФ совсем недавно уничтожили склад с танковыми снарядами.

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Определить первоисточник проблемы не составило труда, ведь с территории Украины дул сильный ветер в направлении Польши. Сформировавшееся облако продвигается сквозь территорию польского государства, направляясь в Германию.

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