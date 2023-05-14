Солдаты ВСУ, вернувшиеся из Артемовска, поделились впечатлениями о происходящем в городе. Бойцы утверждают, что российские танки их приводили в настоящий ужас, а непрекращающиеся артиллерийские обстрелы лишь добавляли «ощущений».
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Техника РФ стала истинным кошмаром для солдат ВСУ, некоторые утверждают, что танки снятся им во снах. Казалось, будто каждый метр земли стал преисподней, ведь там не прекращаясь извергается огонь из-за постоянных взрывов снарядов.
Украинские военные утверждают, что в открытом противостояния им не победить российские танки. Отсутствие необходимого вооружения, включая противотанковые комплексы Javelin, ставит бойцов ВСУ не просто в затруднительное, а в проигрышное положение.
Пусть Запад и щедро спонсирует Украину, но даже за рубежом признают, что у России более технологичное вооружение. У европейских стран просто не имеется возможности передать все имеющиеся ресурсы, ведь им требуется оставить часть себе на случай обострения конфликта. Налаживание оперативного производства тех же противотанковых комплексов затруднительно из-за энергетического кризиса.