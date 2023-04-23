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В Запорожской области заявили о случаях массового перехода ВСУ на сторону РФ
Рогов: в Запорожской области участились массовые переходы ВСУ на сторону России
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Украинская сторона была категорично настроена к России. ВСУ были готовы сражаться до последней капли крови, не желая признавать проводимую спецоперацию. Но время расставило всё по своим местам. Сейчас украинские военные массово сдаются, переходя на сторону РФ.

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Владимир Рогов, являющийся лидером движения «Мы вместе с Россией», рассказал, что люди устали быть пешками в руках некомпетентного лидера. Совсем недавно 8 военных, относящихся к 110-й бригаде, попросту сдались. Рогов отметил, что Киев, понимая, что местные жители относятся лояльно к России, перебрасывает солдат с западных частей Украины.

До этого уполномоченный врио губернатора Херсона заявил, что украинские военные сдаются, переходя под командование российской армии. Он утверждает, что Украина принудительно удерживает многих солдат, не желающих воевать, а дезертирство наказывается самым жестким образом.

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Ещё в январе 2023 года начались случаи добровольной сдачи ВСУ на запорожском направлении. Как утверждаются российские военные, дела у противника на данном участке крайне плохие, а люди не желают гибнуть из-за чьих-то абсурдных приказов.

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#украина #всу #военные украины
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