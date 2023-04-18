Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец прокомментировал казус, который приключился с техникой НАТО на территории Незалежной.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Техника НАТО, славящаяся своей надежностью, никогда не подводит. Почти. Очередной слив из офиса украинского президента доказал, что Европа поставляет своим союзникам не первоклассную технику. Танки Leopard, весьма известные во всем мире, попросту вышли из строя, даже не доехав до поля боя.

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Как утверждает инсайдер, нынешний главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный отчитался местному президенту о том, что техника, поставляемая Европой, становится всё хуже, а некоторые танки и вовсе ломаются, не пройдя даже первой обкатки.

Эксперты видят несколько причин происходящего. Во-первых, зарубежным странам не особо выгодно поставлять новое и качественное вооружение. Оно дорогое, да и стоит на вооружении собственных государств. Руководствуясь «благими» намерениями, Европа посылает Украине уже списанную технику, выполняя план помощи союзникам.

Во-вторых, передаваемое оружие не проверяется, а также длительное время находится в запасе. Отдельные экземпляры и вовсе были едва восстановлены, а после отправлены Украине.

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Запад лишь пытается создать имидж благотворителя, ведь не всё поставляемое вооружение соответствует требованиям современной войны.