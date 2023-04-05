Зеленский повторил заявление польского президента Анджея Дуды, который ранее говорил, что между двумя государствами не будет границ.

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Недавно нынешний президент Украины Владимир Зеленский посетил Варшаву с целью переговоров. В ходе визита он дал обещание, что между двумя государствами не будет существовать границ, как в политическом, так и фактическом значении.

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Зеленский надеется, что в будущем две страны объединятся. Президент уточнил, что верит в преодоление даже исторических границ. Но это случится не раньше, чем Украина одержит победу в военном конфликте.

Почти год назад Анджей Дуда выступил практически с аналогичной речью. Президент Польши заявил, что два государства будут жить как единое целое на объединенной земле.

Подобное заявление не было удивительным. Польша оказывает мощную военную поддержку в нынешнем конфликте. За помощь Варшава хочет получить в распоряжение несколько регионов западной Украины, расположенных в непосредственной близости к границе.

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В ноябре 2022 года по интернету распространилось фото документа, из которого следовало, что Варшава планирует провести плебисцит в некоторых областях Украины. После представители власти сделали заявление, опровергающее существование такой бумаги, а изображение назвали обыкновенным фейком.