В начале февраля компания SpaceX успешно вывела на орбиту 49 спутников Starlink. Как стало позже известно 40 из них были уничтожены.

Компания SpaceX на протяжении года постепенно выводит свои спутники Starlink на орбиту, чтобы в будущем запустить высокоскоростной интернет на всей планете. Так 3 февраля, с помощью ракеты Falcon9 , были успешно доставлены на орбиту 49 спутников. Однако из недавнего отчёта выяснилось, что 40 из них были выведены из строя.

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Во время развертывания спутников началась сильная геомагнитная буря, из-за который спутники были вынуждены перейти в безопасный режим и сменить местоположение. После чего они не смогли вернуться на нужные координаты и были выведены из строя. Спутники сгорят в атмосфере при падении.

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Компания SpaceX старается делать упор на невозможность столкновение спутников с другими объектами. И хотя неудачные запуски случаются, это не сможет сильно замедлить развитие проекта Starlink. Так в данный момент уже более двух тысяч спутников стабильно работают на орбите.