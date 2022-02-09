Компания SpaceX на протяжении года постепенно выводит свои спутники Starlink на орбиту, чтобы в будущем запустить высокоскоростной интернет на всей планете. Так 3 февраля, с помощью ракеты Falcon9 , были успешно доставлены на орбиту 49 спутников. Однако из недавнего отчёта выяснилось, что 40 из них были выведены из строя.
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Во время развертывания спутников началась сильная геомагнитная буря, из-за который спутники были вынуждены перейти в безопасный режим и сменить местоположение. После чего они не смогли вернуться на нужные координаты и были выведены из строя. Спутники сгорят в атмосфере при падении.
Компания SpaceX старается делать упор на невозможность столкновение спутников с другими объектами. И хотя неудачные запуски случаются, это не сможет сильно замедлить развитие проекта Starlink. Так в данный момент уже более двух тысяч спутников стабильно работают на орбите.