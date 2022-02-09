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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
SpaceX: Геомагнитная буря уничтожила 40 из 49 спутников Starlink выпущенных 3 февраля
В начале февраля компания SpaceX успешно вывела на орбиту 49 спутников Starlink. Как стало позже известно 40 из них были уничтожены.
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Компания SpaceX на протяжении года постепенно выводит свои спутники Starlink на орбиту, чтобы в будущем запустить высокоскоростной интернет на всей планете. Так 3 февраля, с помощью ракеты Falcon9 , были успешно доставлены на орбиту 49 спутников. Однако из недавнего отчёта выяснилось, что 40 из них были выведены из строя.

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Во время развертывания спутников началась сильная геомагнитная буря, из-за который спутники были вынуждены перейти в безопасный режим и сменить местоположение. После чего они не смогли вернуться на нужные координаты и были выведены из строя. Спутники сгорят в атмосфере при падении.

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Компания  SpaceX старается делать упор на невозможность столкновение спутников с другими объектами. И хотя неудачные запуски случаются, это не сможет сильно замедлить развитие проекта Starlink. Так в данный момент уже более двух тысяч спутников стабильно работают на орбите.

#илон маск #spacex #starlink
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https://3dnews.ru/1059783/geomagnitnaya-burya-vivela-iz-stroya-40-nedavno-otpravlennih-na-orbitu-sputnikov-starlink
SpaceX: Геомагнитная буря уничтожила 40 из 49 спутников Starlink выпущенных 3 февраля
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SpaceX: Геомагнитная буря уничтожила 40 из 49 спутников Starlink выпущенных 3 февраля
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