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jackhalloween9
AMD представила FSR 4 на основе ИИ для видеокарт серии Radeon RX 9070
AMD анонсировала FidelityFX Super Resolution 4, новую технологию масштабирования, доступную исключительно на видеокартах серии Radeon RX 9070. Построенная на основе искусственного интеллекта, FSR 4 предлагает улучшенное качество изображения и производительность, а также поддержку генерации кадров. Технология дебютирует с игрой Call of Duty: Black Ops 6 и будет совместима только с версиями игр, поддерживающими FSR 3.1.

AMD представила свою новейшую технологию масштабирования FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), которая будет доступна только на видеокартах серии Radeon RX 9070. FSR 4 разработана для улучшения качества изображения и повышения производительности с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Эта технология является частью усилий AMD по конкуренции с NVIDIA DLSS и Intel XeSS, предлагая пользователям уникальные возможности улучшения графики в играх.

FSR 4 стала первой версией технологии AMD, полностью основанной на машинном обучении. Это позволяет не только повысить точность масштабирования, но и внедрить такие функции, как генерация и интерполяция кадров. Эти улучшения призваны не только улучшить визуальный опыт, но и оптимизировать энергопотребление, что особенно важно для портативных игровых устройств, таких как ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go. Разработчики подчеркивают, что новая технология позволит значительно увеличить автономность таких устройств, сохраняя высокую производительность.

Одной из первых игр, которая получит поддержку FSR 4, станет Call of Duty: Black Ops 6. Однако AMD уточнила, что FSR 4 будет работать только в тех играх, которые уже интегрировали поддержку предыдущей версии — FSR 3.1. Это ограничение вызвало определённые вопросы у сообщества, поскольку в отличие от предыдущих версий FSR, поддерживаемых широким спектром оборудования, новая версия ориентирована исключительно на современные видеокарты серии Radeon RX 9070.

Новые видеокарты Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, для которых предназначена FSR 4, будут доступны в начале 2025 года. Они основаны на архитектуре RDNA 4 и обещают производительность, сопоставимую с топовыми моделями предыдущего поколения, такими как RX 7900 XT и RX 7900 GRE. Ожидается, что эти карты станут ключевым продуктом AMD на ближайшие годы, а технология FSR 4 — их конкурентным преимуществом.

Кроме того, AMD анонсировала презентацию на выставке CES 2025, где компания планирует представить не только видеокарты RX 9000, но и новые процессоры серии Ryzen 9 9000X3D. Это событие станет ключевым моментом для AMD, позволяя продемонстрировать возможности своих новейших технологий.

#новости
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