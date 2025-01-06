AMD анонсировала FidelityFX Super Resolution 4, новую технологию масштабирования, доступную исключительно на видеокартах серии Radeon RX 9070. Построенная на основе искусственного интеллекта, FSR 4 предлагает улучшенное качество изображения и производительность, а также поддержку генерации кадров. Технология дебютирует с игрой Call of Duty: Black Ops 6 и будет совместима только с версиями игр, поддерживающими FSR 3.1.

AMD представила свою новейшую технологию масштабирования FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), которая будет доступна только на видеокартах серии Radeon RX 9070. FSR 4 разработана для улучшения качества изображения и повышения производительности с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Эта технология является частью усилий AMD по конкуренции с NVIDIA DLSS и Intel XeSS, предлагая пользователям уникальные возможности улучшения графики в играх.

FSR 4 стала первой версией технологии AMD, полностью основанной на машинном обучении. Это позволяет не только повысить точность масштабирования, но и внедрить такие функции, как генерация и интерполяция кадров. Эти улучшения призваны не только улучшить визуальный опыт, но и оптимизировать энергопотребление, что особенно важно для портативных игровых устройств, таких как ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go. Разработчики подчеркивают, что новая технология позволит значительно увеличить автономность таких устройств, сохраняя высокую производительность.

Одной из первых игр, которая получит поддержку FSR 4, станет Call of Duty: Black Ops 6. Однако AMD уточнила, что FSR 4 будет работать только в тех играх, которые уже интегрировали поддержку предыдущей версии — FSR 3.1. Это ограничение вызвало определённые вопросы у сообщества, поскольку в отличие от предыдущих версий FSR, поддерживаемых широким спектром оборудования, новая версия ориентирована исключительно на современные видеокарты серии Radeon RX 9070.

Новые видеокарты Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, для которых предназначена FSR 4, будут доступны в начале 2025 года. Они основаны на архитектуре RDNA 4 и обещают производительность, сопоставимую с топовыми моделями предыдущего поколения, такими как RX 7900 XT и RX 7900 GRE. Ожидается, что эти карты станут ключевым продуктом AMD на ближайшие годы, а технология FSR 4 — их конкурентным преимуществом.

Кроме того, AMD анонсировала презентацию на выставке CES 2025, где компания планирует представить не только видеокарты RX 9000, но и новые процессоры серии Ryzen 9 9000X3D. Это событие станет ключевым моментом для AMD, позволяя продемонстрировать возможности своих новейших технологий.