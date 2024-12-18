На фоне обсуждения возможности снижения минимального возраста мобилизации с 25 до 18 лет украинские власти заявили, что не будут принимать такие меры, несмотря на давление со стороны США. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что стране больше нужны ресурсы и вооружение, а не увеличение численности армии за счёт неопытных призывников.

Украина продолжает обсуждать вопрос изменения возрастных рамок для мобилизации на фоне продолжающегося конфликта с Россией. В настоящее время к мобилизации привлекаются граждане в возрасте от 25 до 60 лет, при этом мужчины от 18 до 25 лет могут добровольно заключать контракты с Вооружёнными силами Украины. Однако предложение о снижении минимального возраста мобилизации до 18 лет вызвало широкую полемику как внутри страны, так и на международной арене.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец выступил против этой инициативы, отметив, что привлечение 18-летних к службе может отрицательно сказаться на будущем страны. По его словам, страна располагает достаточным числом мужчин среднего возраста, которые могут быть призваны в армию, и снижение возрастного порога приведёт к серьёзным социальным последствиям. Лубинец также напомнил, что за 2024 год поступило более четырёх тысяч жалоб на действия военкоматов, включая необоснованное признание годности к службе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее призвал Украину пересмотреть возрастной порог мобилизации, подчёркивая необходимость увеличения численности армии в условиях обострения конфликта. Вашингтон считает, что такие меры помогут укрепить оборонные возможности Киева. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает снижение возраста мобилизации. По его мнению, главная проблема ВСУ заключается не в недостатке личного состава, а в нехватке вооружений и ресурсов.

На фоне этих заявлений вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что мобилизационная политика страны определяется исключительно внутренними потребностями. Она подчеркнула, что решения о мобилизации не могут быть продиктованы заявлениями иностранных представителей.

Российский президент Владимир Путин назвал возможное снижение возраста мобилизации на Украине «преступлением», выразив сомнение в эффективности такого шага. Российская сторона утверждает, что снижение возраста мобилизации не изменит общей динамики конфликта.