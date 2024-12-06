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jackhalloween9
NVIDIA RTX 4090 выдает 200 FPS в Indiana Jones and the Great Circle с трассировкой лучей и DLSS 3
Игра Indiana Jones and the Great Circle стала эталоном для тестирования видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, демонстрируя впечатляющие результаты.

Indiana Jones and the Great Circle продемонстрировала, что современные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40-й серии способны раскрыть потенциал новейших графических технологий. Игра использует трассировку лучей, а также технологию DLSS 3, что делает её идеальной площадкой для тестирования производительности графических процессоров.

На RTX 4090 игра показывает выдающиеся результаты, достигая в среднем 200 FPS при разрешении 4K и максимальных настройках графики. Это делает её лучшим выбором для тех, кто стремится получить идеальный игровой опыт с максимальной детализацией и плавностью изображения. Даже в самых нагруженных сценах, включающих динамическое освещение, сложные тени и отражения, частота кадров остаётся стабильно высокой.

RTX 4080 и 4070 также демонстрируют высокую производительность. При разрешении 4K и включённой трассировке лучей они стабильно обеспечивают от 70 до 90 FPS с DLSS в режиме качества. Эти видеокарты подходят для геймеров, которым важен баланс между ценой и производительностью. С включённым DLSS в режиме производительности эти GPU способны поддерживать свыше 100 FPS в менее нагруженных сценах.


RTX 4060 и 3060 являются оптимальным выбором для игры в разрешении 1080p или 1440p. При использовании DLSS они демонстрируют около 60 FPS на средних и высоких настройках графики. Это делает их подходящими для пользователей, ищущих доступное решение для комфортной игры с современными графическими эффектами.

Игра активно использует возможности трассировки лучей, улучшая качество теней, глобального освещения и отражений. Особенно заметен эффект в сценах, где детали интерьеров и динамическое освещение создают кинематографическую атмосферу. NVIDIA DLSS 3 обеспечивает сглаживание и увеличение производительности, что делает игру плавной даже при высоком разрешении.

На момент выхода трассировка пути не была полностью реализована, но ожидается, что с ближайшими обновлениями RTX 40-й серии смогут демонстрировать ещё более впечатляющие результаты. Эти видеокарты уже показали, что готовы к нагрузкам следующего поколения игр, обеспечивая качество изображения и производительность, которые соответствуют ожиданиям самых требовательных игроков.

#новости
Источник: nvidia.com
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