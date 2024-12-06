Indiana Jones and the Great Circle, новая игра от MachineGames и Bethesda Softworks, уже получила высокие оценки критиков: 86 на Metacritic и 87 на OpenCritic. Сюжет переносит игроков в эпоху 1930-х годов, предлагая путешествия по Египту, Ватикану и Шанхаю. Геймплей сочетает экшен, головоломки и элементы стелса.

Игра Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames и издательства Bethesda Softworks стала одной из самых обсуждаемых новинок конца 2024 года. Этот приключенческий экшен, основанный на популярной франшизе, получил высокие оценки от критиков: 86 баллов на Metacritic и 87 на OpenCritic, причём 92% рецензентов рекомендуют игру. На платформе Steam она имеет рейтинг 93% по отзывам первых игроков.

Сюжет игры разворачивается между событиями фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». Игрокам предстоит взять на себя роль легендарного археолога Индианы Джонса и отправиться в путешествие по миру, включая такие локации, как Египет, Ватикан и Шанхай. Главная цель — раскрыть одну из величайших тайн человечества, используя смесь экшена, головоломок и стелс-элементов.

Ранний доступ к игре был предоставлен игрокам, оформившим предзаказ издания Premium Edition, с 4 декабря 2024 года. Полноценный релиз состоится 9 декабря на платформах PC и Xbox Series X/S. Версия для PlayStation 5 запланирована на 2025 год. Кроме того, игра доступна подписчикам Xbox Game Pass с первого дня релиза.

Критики хвалят Indiana Jones and the Great Circle за глубокую проработку локаций, которые точно передают атмосферу 1930-х годов. В игре уделено особое внимание деталям, от архитектуры зданий до музыкального сопровождения, созданного в духе классических фильмов. Геймплей сочетается с динамичными боевыми сценами, включающими рукопашные схватки, перестрелки и захватывающие погони.

Некоторые рецензенты отметили недостатки в искусственном интеллекте противников и недостаточный уровень сложности в стелс-сегментах. Однако общая картина остаётся позитивной благодаря насыщенному сюжету и качественной озвучке, включая работу Троя Бейкера, который подарил голос Индиане Джонсу.

Indiana Jones and the Great Circle уже называют одной из лучших игр по лицензии, которая способна стать эталоном для будущих адаптаций видеоигр. С выходом игры франшиза Индианы Джонса получила новый виток популярности, привлекая как фанатов оригинальных фильмов, так и новых игроков. Судя по высоким оценкам и положительным отзывам, проект оправдал ожидания аудитории и имеет все шансы войти в число лучших игр года.